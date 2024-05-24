Она отметила, что Путин прекрасно знает, что Украина и Польша непобедимы, когда действуют совместно.

Все должны осознавать, что война в Украине вошла в сложную фазу, и необходима еще большая помощь для отражения атак России. Об этом сказала на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская.

"Мы все осознаем, что война в Украине вошла в сложную фазу. Мы убеждены, что хорошая координация политических инициатив отдельных правительств и парламентов имеет важное значение для сохранения международной поддержки Украины", - подчеркнула она. По ее словам, весь мир должен присоединиться к поддержке Украины, в первую очередь, путем поставок соответствующего вооружения, которое позволит полностью отразить российские атаки.

Она подчеркнула, что Польша сделает все для того, чтобы уже в этом году начался процесс переговоров по вступлению страны в ЕС. "Это будет долгий и сложный процесс, но желательно, чтобы он начался", - сказала маршалок Сената Польши.

Также заверила, что Польша будет делать все для того, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей в Украину.

Она также выступила на заседании Верховной Рады Украины, где отметила, нет "свободной Украины без независимой Польши и нет свободной Польши без независимой Украины".

Кидава-Блонская подчеркнула, что нужно оберегать дружбу Украины и Польши от недоверия. "Особенно сейчас, когда это недоверие пытается внушить нам наш общий враг Россия. Путин прекрасно знает, как до него это знали Сталин и русские цари, что Украина и Польша, когда действуют совместно, непобедимы. И только когда нашему общему врагу удается посеять недоверие, то Польша и Украина сталкиваются со смертельными испытаниями", - подчеркнула она.

Польша и война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, власти Польши усиливают меры безопасности вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине - аэропорта Жешув-Ясенка. Как писал Bloomberg, это является свидетельством растущего беспокойства относительно диверсионных операций, поддерживаемых Россией.

Ранее премьер-министр Дональд Туск сообщил о 12 задержанных в рамках подавления предполагаемых диверсий, управляемых из России. Речь идет о поджогах, попытках поджога, а также физических нападениях.

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