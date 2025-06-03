Всего пострадали более десятка человек, в том числе иностранцы.

В одном из самых популярных туристических городов мира Венеции (Италия) в понедельник, 2 июня 2025 года, произошло чрезвычайное происшествие, серьезно травмировавшее нескольких туристов.

Как пишет The Independent со ссылкой на заявление местных властей, 50-летний дуб упал рядом с автобусной остановкой на группу людей, ожидавших в тени на площади Рима, которая служит главным автобусным вокзалом Венеции – с нее можно доехать до аэропортов Марко Поло и Тревизо.

Наиболее серьезно пострадала 30-летняя итальянка, которая сидела на стене возле дерева с двумя маленькими детьми. Женщина находится в критическом состоянии с травмами живота, в то время как ее дети не получили серьезных травм, им оказывается психологическая помощь. Другая итальянка в возрасте 50 лет также находится в критическом состоянии – у нее травмы груди. Еще четверо итальянцев получили легкие травмы.

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Кроме того, есть пострадавшие среди иностранных туристов. Так, 60-летний американец находился под наблюдением из-за травмы головы, у еще одного 70-летнего американца травмы лица, а двое туристов из Восточной Европы получили множественные ушибы.

Всего пострадали более десятка людей.

Причина падения дерева на данный момент неизвестна, однако чиновники утверждают, что дерево, сломавшееся у основания, "было здоровым", его, как и другие растения, регулярно проверяли на безопасность..

Как сообщал УНИАН, также вчера, 2 июня 2025 года, на итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого действующего вулкана в Европе – Этны.

Туристов, отдыхающих на острове, призывают быть внимательными, не приближаться к вулкану и следить за сообщениями властей, если вдруг возникнет необходимость эвакуации.

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