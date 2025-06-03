Атака осуществляется со стороны моря.

Незаконно построенный россиянами мост между оккупированным Крымом и Таманским полуостровом РФ снова атакован - второй раз за сегодня. Об этом сообщают российские паблики в Телеграм.

"Атака на Крымский Мост продолжается. Пробивают проход в заграждениях. Мост закрыт", - пишет канал "ЧП / Крым".

Российский военный блогер Владимир Романов утверждает, что Крымский мост атакуют безэкипажные катера, т.е. морские дроны. По его данным, оккупанты якобы смогли уничтожить один беспилотник, но атака продолжается.

Видео дня

Z-канал 13 TACTICAL, близкий к российским военным, соощает о "взрывах в районе защиты" моста.

Проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер" пишет, что около 15.00 в Керчи прозвучал мощный взрыв.

"В воздух подняли вертолет, который проводит облет береговой линии вдоль пролива. В керченских пабликах паника", - сообщает канал.

Кроме того, по данным "Ветра", на аэродроме Бельбек (оккупированный Севастополь) работает российская ПВО. Также два взрыва слышали жители оккупированной Феодосии - пока без подробностей.

Сообщается также, что над Румынией работает турецкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), который может наводить ракеты на цель.

Также в Сети появилось видео, снятое очевидцами. На нем видно, что Крымский мост затянут дымом. Это может быть специально поставленной дымовой завесой, чтобы усложнить наведение ракет и БПЛА на мост, либо последствиями взрывов в районе моста.

Осторожно, мат!

Третий удар по Крымскому мосту

Как писал УНИАН, ранее сегодня СБУ отчиталась об успешной атаке на Крымский мост - уже третьей с начала полномасштабной войны.

Утверждается, что украинские агенты заминировали опоры моста, заложив 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Сегодня утром в 4:44 был инициирован взрыв, который повредил опору. Обошлось без жертв среди гражданского населения, говорят в СБУ.

По данным ведомста, взрыв причинил значительные повреждения подводным подпоркам мостовых опор на уровне дна. В СБУ считают, что теперь мост находится в аварийном состоянии.

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