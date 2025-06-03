Билеты уже доступны в приложении УЗ, на сайте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" в связи с началом сезона отпусков и ростом пассажиропотока продолжает курсирование дополнительного поезда №284/283 Ужгород - Киев - Ужгород на пиковые даты. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Поезд будет курсировать в такие даты:

из Ужгорода: 11, 13, 15, 19, 21, 25 июня (в 23:14), прибытие в Киев - в 13:12 следующего дня;

из Киева: 12, 14, 16, 20, 22, 26 июня (в 15:12), прибытие в Ужгород - в 5:20 следующего дня.

Отмечается, что билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

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В УЗ также напомнили, что на этом направлении курсирует дополнительный поезд №213/214 Киев - Ужгород - Киев.

Укрзализныця - последние новости

Государственная компания "Укрзализныця" традиционно назначила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец. Так, поезд будет курсировать 5, 12, 14, 15, 19-22 и 26 июня в обоих направлениях.

Представители компании также недавно сообщили о продлении курсирования регионального поезда Черновцы - Львов, который будет курсировать с 6 по 9, с 14 по 16, 22 и 23, с 27 по 30 июня.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев на ряд дат мая и июня. Отмечается, что поезд будет останавливаться в обоих направлениях на станции Каменское, в направлении Киева также на станции им. Тараса Шевченко (г. Смела).

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