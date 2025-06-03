Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 балла находился рядом с популярным у туристов городом Мармарис, недалеко от греческого острова Родос.

На западном побережье Турции ранним утром произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Эпицентр находился рядом с популярным у туристов городом Мармарис, недалеко от греческого острова Родос.

Ударные волны землетрясения ощущались по всей южной Греции, западной Турции и прибрежным районам Эгейского моря.

В частности, камеры наблюдения засняли землетрясение в пятизвездочном отеле Rodos Palladium на острове Родос.

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По данным сейсмологов, разрушений в самом Мармарисе не зафиксировано. В то же время в провинции Мугла пострадали 69 человек, сообщает губернатор Идрис Акбыйик — некоторые выпрыгнули из окон своих домов в момент толчков.

Также он сообщил, что 14-летняя девочка скончалась в больнице после сильного приступа паники, вызванного землетрясением.

Институт EMSC, занимающийся сейсмологическими наблюдениями в Средиземноморье, подтвердил, что землетрясение произошло примерно в 29 км к северу от, недалеко от границы с Турцией, около 2:17 утра на глубине 68 км.

Аджар Унлу, мэр турецкого курортного города Мармарис, сообщил в эфире NTV, что регион потрясло землетрясение, в результате чего были отправлены группы по ликвидации последствий стихийных бедствий для оценки ущерба.

Турцию пересекают две основные линии разломов, что означает, что землетрясения там случаются относительно часто.

Природные катаклизмы

13 мая в районе южнее острова Крит произошло сильное землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков составила 6.1, а эпицентр находился на глубине 71 км.

По предварительным оценкам, около 3000 человек почувствовали сильные подземные толчки, столько же - умеренные, и свыше 684000 - слабые колебания.

А в 2 июня утром на итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого действующего вулкана в Европе Этна.

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