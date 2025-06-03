Длительные дожди задержали посевную кампанию в некоторых регионах на две недели.

Урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10% до примерно 51 млн метрических тонн (по сравнению с 56,7 млн тонн) в 2024 году, согласно самым пессимистичным оценкам. Об этом министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль рассказал в комментарии агентству Reuters.

Издание отмечает, что Украина является мировым производителем зерновых и масличных культур, но урожай очень зависит от благоприятных погодных условий как во время осеннего сева, так и весной.

Военные риски, связанные с российским вторжением, также снижают производство, поскольку фермеры боятся или не могут сажать и собирать урожай. Значительные площади также были захвачены или заминированы.

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"Нас ждет сложный сезон. Аномально теплая зима, сначала не было влажности, затем длительные дожди задержали посевную кампанию в некоторых регионах на две недели. Поэтому мы ожидаем снижения урожая", - цитирует Reuters Коваля.

По его словам, наиболее негативный прогноз по урожаю в этом году - минус 10%.

"По ожиданиям, урожай зерновых - минус 10%, масличных - минус 5%. Это точно не провал, но, дай Бог, мы все соберем", - сказал он.

Давая детальный прогноз, Коваль сказал, что в 2025 году Украина может собрать около 26 млн тонн кукурузы, 4,5 млн тонн ячменя, 1,5 млн тонн мелких зерновых культур, 11,5 млн тонн семян подсолнечника и 11 млн тонн сахарной свеклы.

Урожай пшеницы, по словам министра, может составить от 20 до 22 млн тонн, а окончательная цифра будет зависеть от погоды и факторов, связанных с войной. Общий же урожай масличных культур в 2025 году может уменьшиться примерно до 20,16 миллиона тонн с 21,18 в 2024 году, частично из-за уменьшения урожая рапса на 600 000 тонн.

Министр отказался предоставить прогноз экспорта зерна из Украины на 2025-2026 годы, исходя из пока непонятных окончательных показателей урожая, но аналитики говорят, что экспорт составит 40,9 млн тонн, включая от 15 до 15,5 миллиона тонн пшеницы.

Урожай в Украине - последние новости

Страны Восточной Европы понесли значительные убытки от заморозков в апреле этого года, и это может привести к дефициту вишни и черешни.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в мае сообщил, что украинские аграрии прошли экватор посевных работ, и урожай в этом году ожидается не меньше прошлогоднего. Он отметил, что Украина сможет обеспечить внутренний рынок и будет иметь достаточно ресурса, чтобы поставлять продовольствие в страны, где существует угроза голода.

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