Украинская делегация прибыла на переговоры в США: в ОП раскрыли, о чем будут говорить

Будут говорить о переговорах с Россией, о церкви, детях и санкциях против России.

Украинская делегация, которую возглавляет первый вице-премьер министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыла в Вашингтон. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который также является членом делегации.

Он отметил, что также есть представители Министерства обороны и Офиса президента.

"Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", - сказал руководитель Офиса президента.

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По его словам, члены делегации в США будут "продвигать" важные для Украины вопросы. "Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора Грэма (речь идет о сенаторе-республиканце Линдси Грэме, который предлагает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители - УНИАН) Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали", - отметил Ермак.

По его словам, предполагается обсуждение вопроса о возвращении Россией депортированных украинских детей и поддержку США этого процесса. Также обсудят "пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви".

Ермак сообщил, что предусмотрено немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа.

Переговоры по миру - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июня в Стамбуле состоялись вторые за последние несколько недель прямые переговоры Украины и РФ. Представители страны-агрессора снова отказались от безусловного прекращения огня.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины, член украинской делегации на переговорах Сергей Кислица во время брифинга отметил, что президент США предлагал безусловное прекращение огня, это обсуждалось с американской делегацией и наша делегация все это повторно выразила, но предложения не были приняты российской стороной.

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