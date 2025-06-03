Также предусмотрены штрафы, запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, конфискация имущества.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об установлении ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он отмечает, что 254 народных депутата проголосовали за основу за законопроект с регистрационным номером 12406, которым устанавливается ответственность за нарушение и обход экономических санкций.

Железняк отмечает, что законопроектом предусмотрена уголовная ответственность за нарушение и обход санкций, прежде всего финансовых.

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"Устанавливает ответственность как за умышленное, так и за неосторожное нарушение. Наказание: штраф от 425 тыс. до 2,04 млн грн или лишение свободы на 2-10 лет", - написал нардеп.

По его словам, вводится также стоимостный порог в 151,4 тыс. грн для отграничения мелких нарушений.

Также предусмотрено обязательное дополнительное наказание - запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, иногда - конфискация имущества.

Также предусмотрена ответственность юридических лиц (штраф, конфискация, ликвидация). Субъекты правонарушения - не только подсанкционные, но и третьи лица.

Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О санкциях" относительно установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (регистрационный номер 12406)был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент Украины в январе 2025 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что Закон Украины "О санкциях" предусматривает обязательность выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенных в действие Указом президента Украины, после вступления их в силу, однако пока никакие нормы законодательства Украины не содержат положений об ответственности за их нарушение.

Санкции в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение принятое в тот день о применении санкций против десятков физических и юридических лиц.

Были утверждены соответствующие решения о нескольких новых пакетах. Первый - это 36 компаний и 5 физических лиц, которые работают в разных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживают именно российское военное производство. В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в области энергетики, в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров.

Второй пакет санкций тогда - 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие оккупанта в нашем Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей Украины и занимаются поставками для оккупационной армии.

В то же время, третий санкционный пакет - это 9 ограничительных мер против лиц. Из них 7 имеют гражданство Украины, но связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне.

Зеленский вводил ограничительные меры против бывшего советника своего Офиса Алексея Арестовича, социолога Константина Бондаренко, блогера Мирослава Олешко, Алексея Азарова, сына экс-премьера Николая Азарова), генерального директора российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева и других лиц.

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