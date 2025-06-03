Россия атаковала терминал 'Новой почты' в Харьковской области (фото)

Компания уже связывается с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате атаки, относительно компенсации.

В результате российской атаки "шахедами" разрушена часть сортировочного терминала "Новой почты" в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты" в своем Telegram-канале.

"Никто из наших коллег не пострадал. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже связывается с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, по поводу компенсации.

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9 мая "Новая почта" вынужденно закрыла свое последнее отделение, которое продолжало работу в Константиновке Донецкой области. Отмечалось, что несмотря на постоянные российские обстрелы в отделении работали два человека. В компании добавили, что "Новая почта" возобновит работу в Константиновке, как только это будет возможно.

4 мая российский ударный дрон попал в депо "Новой почты" в Изюме в Харьковской области. Тогда в результате попадания вспыхнул пожар. Депо и отделение почты были разрушены.

Ранее, в марте, из-за массированного дронового удара российской армии по Одессе и пригороду, было уничтожено одно из отделений "Новой почты". Тогда в пепел превратилось более 600 посылок общей объявленной стоимостью более 1 миллиона гривень. Компания пообещала клиентам компенсировать потерю отправлений.

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