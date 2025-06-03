По словам Пескова, контакты Путина и Трампа пока не запланированы.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время вряд ли возможна встреча российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, такие контакты должны быть результатом технических договоренностей, пишут росСМИ.

Песков в комментарии журналистам сказал, что заявление Зеленского после переговоров в Стамбуле якобы "не соответствует переговорному духу". Также он заявил, что не стоит ждать от переговорного процесса сиюминутных решений и прорывов.

По словам Пескова, заявление Зеленского с оскорблениями в адрес делегации РФ является неловким и неудачным. Он заверил, что на переговорах в Стамбуле стороны "достигли важных договоренностей, которые будут реализованы". Пресс-секретарь главы РФ добавил, что Москва обсуждает с Киевом возможные компромиссы, но этот вопрос "не может быть публичным".

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Кроме того, пресс-секретарь главы РФ заявил, что контакты Путина и Трампа пока не запланированы. Тем не менее "при необходимости их оперативно организуют".

В Кремле поддерживают идею встречи Зеленского, Трампа и Путина

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский диктатор Владимир Путин "принципиально поддерживает" возможность личной встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом. Тем не менее глава Кремля считает, что эту встречу нужно должным образом подготовить.

Также Песков заявил, что Путин якобы последовательно доводит до своих собеседников, в том числе в США, позицию Москвы относительно нерасширения НАТО. По его словам, в США якобы понимают позицию РФ.

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