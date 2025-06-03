По сравнению с маем прошлого года экспорт "тока" вырос в 22 раза.

В мае 2025 года Украина уменьшила экспорт электроэнергии более чем на 40% по сравнению с апрелем - до 92,5 тыс. МВт*ч, сообщает ExPro Electricity.

По данным издания, больше всего электроэнергии экспортировалось в Венгрию, почти 37% от общего объема. Отмечается, что поставки "тока" осуществлялись как в часы солнечной активности, так и ночью, когда потребление минимально.

По сравнению с апрелем, больше всего сократился экспорт в Молдову. О причинах сокращения поставок электроэнергии за границу не сообщается. В то же время, журналисты отмечают, что по сравнению с маем 2024 года экспорт электроэнергии вырос в 22 раза.

Видео дня

Наряду с падением экспорта электроэнергии, в мае наблюдался рост ее импорта. Согласно данным издания, импорт "тока" в мае 2025 года вырос на 3,6%, по сравнению с апрелем 2025 года. Больше всего выросли объемы импорта из Молдовы и Словакии. В то же время, наше государство и дальше критически зависимо от электричества из Венгрии. Оттуда мы получим 40% от электрического импорта.

Экспорт электроэнергии из Украины - последние новости

Евросоюз увеличил квоту на экспорт электроэнергии из Украины, однако, как пояснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, европейцам не всегда нужна "лишняя" украинская электроэнергия.

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко заверил, что экспорт электроэнергии осуществляется только при условии отсутствия ограничений для украинских потребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: