Там обрабатывается, до 90% западных грузов, направляющихся на фронт.

Власти Польши усиливают меры безопасности вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине – аэропорта Жешув-Ясенка. Как пишет Bloomberg, это является свидетельством растущего беспокойства относительно диверсионных операций, поддерживаемых Россией.

"Мы столкнулись с иностранным государством, которое ведет враждебные и, выражаясь военным языком, динамические действия на территории Польши. Ничего подобного раньше не было", – объяснил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

Он не уточнял, как именно будут усиливать безопасность аэропорта. В то же время подчеркнул, что сейчас Польша сталкивается с "беспрецедентным уровнем" иностранного вмешательства после того.

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Отмечается, что ранее премьер-министр Дональд Туск сообщил о 12 задержанных в рамках подавления предполагаемых диверсий, управляемых из России. Речь идет о поджогах, попытках поджога, а также физических нападениях.

Издание также подчеркнуло, что этот аэропорт расположен менее чем в 100 километрах от границы с Украиной. Там обрабатывается до 90% западных грузов, следующих на фронт. Аэропорт также стал основным пунктом остановки для иностранных чиновников, посещающих Киев.

Диверсии России в Европе

Европейские следователи все чаще видят отпечатки пальцев России в недавних актах вероятного саботажа на стратегических объектах инфраструктуры. Однако они не могут принять необходимые меры. Как сообщает The Wall Street Journal, доказательства вероятных атак часто не являются убедительными. Поэтому реагировать на это довольно сложно.

Ранее Bloomberg писало, что за серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всей Европе, скорее всего, стоит рука российской военной разведки – ГРУ. От Берлина до Вильнюса правительства сталкиваются с растущей угрозой спонсируемых Россией актов саботажа и насильственного запугивания.

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