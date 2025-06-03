Украинская контрразведка вынуждена внимательно проверять вчерашних пленников на предмет возможного сотрудничества с вражеской спецслужбой.

Всех, кто возвращается из российского плена, проверяют на предмет возможного сотрудничества со спецслужбами РФ. Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Он отметил, что "диверсантов в чистом понимании" среди бывших пленных обнаружено не было ни разу, потому что засылка своего диверсанта именно таким образом была бы "очень тяжелой или бессмысленной" задачей для российских спецслужб.

"Но, безусловно, с каждым, кто был в плену, так или иначе работали вражеские спецслужбы, им пытались манипулировать, на семьи могли пробовать влиять. Поэтому государство это все проверяет", - рассказал Юсов.

Видео дня

Он отметил, что контрразведка проверяет бывших пленных и в случае выявления фактов сотрудничества с врагом против такого гражданина "происходят процессуальные действия в рамках украинского законодательства".

"Безусловно, это все без внимания не остается", - подчеркнул Юсов.

Обмены пленными: последние новости

Как писал УНИАН, во время первого раунда Стамбульских переговоров в мае Украина и РФ договорились о большом обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Чуть больше чем за неделю этот обмен состоялся в три этапа.

Вчера в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров Украины и РФ, во время которого стороны договорились о еще одном большом обмене.

Вас также могут заинтересовать новости: