Республиканец Майк Джонсон возглавляет Палату представителей Конгресса и решает, какой законопроект может быть вынесен на голосование, а какой - нет.

В Конгрессе США растет поддержка идеи введения новых жестких санкций против России. В поддержку этого высказался спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который полтора года назад блокировал выделение новой военной помощи Украине.

Как пишет TVP World, он одобрительно отозвался о законопроекте, внесенном сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Сенат - верхнюю палату Конгресса. Этот законопроект включает 500% тариф на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть и газ.

Ранее этот законопроект поддержало абсолютное большинство членов Сената, а вот теперь о нем одобрительно отозвался и спикер нижней палаты - Палаты представителей. Это указывает на высокую вероятность успешного принятия законопроекта обеими палатами Конгресса.

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"Есть много членов Конгресса, которые хотят, чтобы мы ввели как можно более строгие санкции против России. И я являюсь сторонником этого", - сказал Майк Джонсон журналистам.

Законопроект об адских санкциях против РФ

Как писал УНИАН, еще в марте сенатор Линдси Грэм представил законопроект, согласно которому США обложат 500-процентной пошлиной все товары, которые поставляются в Америку из стран-покупателей российской нефти и газа. Поскольку такой тариф является фактически запретом на экспорт чего-либо в США, ожидается, что после принятия закона ни одна страна мира не захочет покупать российские энергоносители, чтобы не потерять доступ на американский рынок. Если законопроект действительно примут, это станет самым мощным санкционным ударом по России с начала войны.

На днях автор этого законопроекта сенатор Линдси Грэм побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого он заявил журналистам, что Конгресс США может взяться за рассмотрение данного законопроекта уже на текущей неделе.

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