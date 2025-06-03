Песков заявил, что Путин получал информацию об атаке "в режиме онлайн".

В Кремле наконец-то сделали заявление об украинской операции "Паутина" - масштабной дроновой атаке на российские аэропорты. С соответствующим комментарием выступил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Путин получал информацию об атаках Украины на Россию в воскресенье "в режиме онлайн".

При этом Песков для конкретных заявлений об атаке предложил дождаться итогов следствия.

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"Идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. и было также заявление Министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны", - сказал он.

Операция "Паутина" - удар по российской авиации

Операция "Паутина" - масштабная атака дронов СБУ и ГУР на российские авиабазы 1 июня 2025 года. В результате ударов было уничтожено или повреждено не менее 13 стратегических самолетов, включая Ту-95, Ту-160 и А-50. Это одна из самых успешных воздушных операций Украины, которая продемонстрировала уязвимость России в глубоком тылу и снизила ее способность наносить ракетные удары.

В Воздушных силах отметили, что после операции Службы безопасности Украины "Паутина" по уничтожению российских бомбардировщиков на авиабазах в глубоком тылу оккупанты не смогут длительное время осуществлять террористические атаки на Украину.

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