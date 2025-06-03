Некоторые эксперты допускают, что Россия может решиться на тяжелые авиаудары для демонстрации силы.

Украинская атака дронами по российским аэродромам стала одной из самых масштабных за все время войны и серьезно ослабила возможности российской авиации, особенно при ударах по городам Украины. При этом, как считают опрошенные BILD эксперты, у России нет какого-то чудо-оружия для мощного ответного удара.

Так, по мнению военного эксперта Нико Ланге, Россия "не ожидала такого удара и находится в шоке".

"У России нет секретных резервов или чудо-оружия, с помощью которого она могла бы ответить", говорит он, отмечая, что Россия продолжит делать то, что и все время до этого - атаки беспилотников и ракет на украинских мирных жителей.

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При этом бывший военный советник Белого дома Питер Раф отмечает, что "Россия и так уже бросила на Украину все свое обычное оружие":

"Пока Путин не желает использовать оружие массового поражения, которое имеет свои последствия, у него нет серебряной пули в запасе".

Военный аналитик Томас Егер также не ожидает эскалации конфликта в ближайшее время.

"Война уже ведется на очень высоком уровне и не может рационально обостряться горизонтально и вертикально в настоящее время. Россия уже массированно атаковала Украину раньше и продолжит это делать", — полагает Егер.

В то же время военный эксперт Густав Грессель считает, что Россия может решиться на тяжелые авиаудары для демонстрации силы.

"Российская пропаганда пытается максимально преуменьшить инцидент. Пока неясно, как распределены 40 пострадавших самолетов и что означает "удар": есть широкий диапазон, от легкого повреждения до полного уничтожения", — констатирует Грессель.

Как Россия ответит на операцию "Паутина"

В разведке США отмечают, что Россия готовит серьезный ответный удар по Украине после масштабной атаки дронов по российским авиабазам. Предполагается, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским объектам, нанести удар по энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности.

По предварительным подсчетам представителей американских и европейских служб безопасности, около 20 российских стратегических самолетов могли быть уничтожены или серьезно повреждены, что нанесло серьезный удар по возможностям России по нанесению дальних ударов.

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