Подводные подпорки опор были сильно повреждены на уровне дна.

Служба безопасности Украины взорвала под водой Крымский мост. Теперь сооружение находится в аварийном состоянии. Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что операция длилась несколько месяцев. В частности, агенты СБУ заминировали опоры путепровода, который был незаконно построен РФ. В результате, сегодня, 3 июня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано.

По данным СБУ, подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

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Председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост - абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", - сказал Малюк.

Крымский мост - важные новости

Как писал УНИАН, после оккупации Крыма россияне незаконно построили Керченский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. За время полномасштабной войны мост был дважды атакован. Первый раз это произошло 8 октября 2022 года, когда взрыв привел к обрушению двух пролетов автодороги и масштабному пожару на железнодорожной части моста. Второй - 17 июля 2023 года мост атаковали морские дроны. В результате взрывов был разрушен один из автодорожных пролетов.

В то же время оккупантам его удалось в какой-то степени восстановить. Ряд экспертов неоднократно заявляли, что мост следует уничтожить. Например, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан заявлял, что этот путепровод - звено важной логистической цепи, которой пользуются оккупанты. Захватчики поставляют через мост оружие и запасы на территорию АРК, а также во временно оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Логистический маршрут, куда включен путепровод, пролегает из Краснодарского края РФ, через Тамань, Керчь и тому подобное.

Недавно представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что на мост увеличивается нагрузка из-за того, что российские оккупанты начинают на полуострове курортный сезон. Время от времени россияне устраивают на мосту различные досмотры и, когда у кого-то из гражданских находят "что-то подозрительное", движение через путепровод просто "становится".

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