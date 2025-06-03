Экс-стратег Белого дома осудил Грэма за активную поддержку Украины.

Бвший главный стратег Белого дома Трампа Стив Бэннон заявил, что сенатор Линдси Грэм, один из самых ярых сторонников Киева в Конгрессе, должен быть "арестован", если он не прекратит ездить за границу и "разжигать ситуацию" в Украине.

Как пишет The Hill, при этом Бэннон выразил свое разочарование ошеломляющей атакой Украины с использованием беспилотников на российские аэродромы. Он заявил, что Белый дом должен осудить этот удар и принять жесткие меры против дипломатии Грэма.

"Белый дом должен немедленно осудить это, прекратить всякую поддержку и сказать Линдси Грэму, чтобы он возвращался домой, иначе мы арестуем вас, когда вы вернетесь домой. Вы все разжигаете", — заявил Бэннон.

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При это он обвинил Грэма в сотрудничестве с украинским президентом Владимиром Зеленским за спиной президента США Дональда Трампа.

"Линдси Грэм там говорит: "Эй, забудьте о Трампе. У меня есть Палата представителей и Сенат. Мы это примем. Вы увидите что-то через пару дней", — сказал Бэннон, имея в виду продвигаемый Грэмом законопроект о введении санкций против России и стран, которые покупают ее продукцию.

Ранее Грэм похвалил "изобретательную" украинскую атаку по военным аэродромам РФ.

"Всегда изобретательная Украина использовала креативную тактику ведения войны с использованием беспилотников, чтобы успешно атаковать российские бомбардировщики и военные объекты, используемые для убийства украинских граждан и уничтожения их страны", — написал он на социальной платформе X.

Грэм настаивает на сакциях против России

Еще в марте сенатор Линдси Грэм представил законопроект, согласно которому США обложат 500-процентной пошлиной все товары, которые поставляются в Америку из стран-покупателей российской нефти и газа.

На днях автор этого законопроекта сенатор Линдси Грэм побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого он заявил журналистам, что Конгресс США может взяться за рассмотрение данного законопроекта уже на текущей неделе.

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