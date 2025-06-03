При этом эксперты говорят, что эта уникальная тактика украинской спецслужбы может быть применена не только против России.

Украина провела атаку, которая может изменить правила войны - и не только для России. Новый подход, примененный Службой безопасности Украины к удару по четырем военным аэродромам в России, вывел тактику дроновых атак на новый уровень, пишет Business Insider.

"Эта атака - окно в будущую войну", - считает Джеймс Паттон Роджерс, директор Института технологической политики Корнелла.

По сообщению СБУ, украинские оперативники контрабандой ввезли квадрокоптеры на территорию России - дроны были спрятаны в деревянных сооружениях, имитирующих домики. В таком виде их установили на грузовики, которые подъехали максимально близко к аэродромам - Белая, Дягилево, Оленя и Иваново. После дистанционного открытия крыш дроны взлетели и поразили цели. По предварительным оценкам, повреждено до 41 самолета. Убытки - до $7 млрд.

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Воздушная оборона не успела отреагировать

В отличие от предыдущих атак дронов с большого расстояния, новая операция сосредоточена на минимизации пути к цели. Дроны фактически запускались уже непосредственно с территории России, в обход С-300 и С-400.

Джастин Бронк из Королевского института оборонных исследований сказал:

"Это потрясающий успех для украинских спецслужб".

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул: "Масштаб и изобретательность этой атаки показывают, что Украина теперь меньше зависит от западной поддержки". По его словам, удар был осуществлен без заметной логистической или разведывательной помощи союзников.

Угроза глубоко в тылу

Самый отдаленный из пораженных аэродромов - "Белая", Иркутская область, более 2500 км от украинской границы. До этого дроны долетали максимум на 1100 км. То есть Россия потеряла ощущение безопасности даже в глубоком тылу.

Бронк отмечает, что если даже половина из уничтоженных самолетов - это бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, это существенно снизит способность РФ запускать крылатые ракеты по украинским объектам.

Большинство самолетов были припаркованы на открытой территории. Россия пыталась использовать импровизированные средства маскировки - в частности, клала шины на крылья, - но это не помешало атаке.

Недостаток укрытий - проблема не только России. В США, например, в современном воздушном флоте также отсутствует достаточное количество ангаров для защиты авиации.

"Спящие" дроны и новая фаза войны

Украина не раскрывает, как именно провезла дроны на территорию РФ, но это указывает на уязвимость российской логистики. Паттон Роджерс добавил:

"Вопрос в том, сколько еще таких "паутинок" там ждет своего часа".

Карл Розандер, соучредитель Nordic Air Defence, предупреждает: это только начало. Дроны могут оставаться "спящими" на вражеской территории и быть активированными в самый уязвимый момент. И эта тактика может быть использована против других стран - включая НАТО.

"Паутина" атаковала самолеты РФ

Напомним, что операция "Паутина" - масштабная атака дронов СБУ и ГУР на российские авиабазы 1 июня 2025 года. В результате ударов было уничтожено или повреждено не менее 13 стратегических самолетов, включая Ту-95, Ту-160 и А-50.

В Воздушных силах отметили, что после операции Службы безопасности Украины "Паутина" по уничтожению российских бомбардировщиков на авиабазах в глубоком тылу оккупанты не смогут длительное время осуществлять террористические атаки на Украину.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" была необходима для улучшения ситуации с безопасностью на фоне постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру и население. Это может повториться.

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