Старт клинических испытаний планируется позже в 2025 году

Конкурирующий с Neuralink стартап Paradromics впервые установил пациенту свой мозговой имплантат. Нейрохирург вживил нейрочип в мозг пациента во время операции для лечения эпилепсии и оставил его примерно на 10-15 минут. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Проведенная процедура показала, что систему можно безопасно установить, и она фиксирует нейронную активность, Как только будут получены все необходимые разрешения от регулирующих органов, компания планирует приступить к клиническим испытаниям.

Основанная в 2015 году Paradromics разрабатывает интерфейс мозг-компьютер (brain-computer interface, BCI) под названием Connexus для помощи людям с серьезными двигательными нарушениями, такими как паралич, говорить с помощью компьютера.

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В отличие от конкурирующих систем, Connexus нацелен на считывание сигналов на уровне отдельных нейронов. В компании сравнивают этот подход с размещением микрофонов внутри и снаружи стадиона. Внутри они способны улавливать больше деталей, например, отдельные разговоры. Вне стадиона будет слышен только рев толпы.

Paradromics конкурирует с Neuralink Илона Маска, которая установила свой нейрочип уже трем пациентам. С его помощью человек может выполнять повседневные задачи, например, включать музыку или телевизор "силой мысли", а также играть в игры. Причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.

В будущем Илон Маск планирует вживить нейрочип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Ранее стало известно, что секретный стартап главы Valve Гейба Ньюэлла, выпустит свой первый нейрочип в 2025 году. В отличие от чипов Neuralink эти будут вживляться проще и подключаться одновременно к нескольким частям мозга.

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