Разрешение на поездку им подписывал лично мэр Днепра Борис Филатов – якобы для участия в международной конференции по восстановлению города.

Депутаты городского совета Днепра из партии "Пропозиция", которую в городе возглавляет мэр Борис Филатов, попали в громкий скандал, поехав вместе с женами и подругами отдыхать на элитный курорт Vakkaru Maldives на Мальдивах вместо участия в международной конференции по вопросам восстановления города.

Видео в подтверждение этого опубликовал Телеграм-канал "Инсайдер UA".

Как можно увидеть на видео, во время отдыха депутаты лакомились омарами с просекко, а в перерывах между трапезой они танцевали и пели патриотические песни.

В частности, на видео можно увидеть главу фракции Филатова в горсовете Сергея Пустовия, который занимается земельными вопросами. Компанию ему составили его жена Ирина и еще несколько депутатов вместе с их спутницами.

Во время отдыха днепровские депутаты и их подруги совсем не стеснялись демонстрировать роскошный образ жизни.

В частности, депутат от "Пропозиции" Евгений Кривошеев, который также отвечает у Филатова за землю и строительство, приехал на Мальдивы с женой Ольгой, которая нарядилась в драгоценности на сумму более €50 000 (колье Van Cleef – €12 900, браслеты – €6600 и €4950, Cartie за €14 400, серьги за €4450).

Само видео на телефон снял еще один депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из "Евросолидарности", на руке которого можно увидеть часы Rolex Skydweller за $25 000. Его жена Оксана одета в браслеты Саrтіе Love, Petit Modele, Pave, общая стоимость которых составила более €150 000.

В то же время авторы расследования отмечают, что разрешение на такую "командировку" депутатам подписывал лично мэр Днепра Борис Филатов – якобы для участия в международной конференции по восстановлению города.