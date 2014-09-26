Журналисты побывали в разрушенном аэропорту Донецка, который уже 5 месяцев находится в осаде боевиков (видео)

Террористы и дальше обстреливают Донецкий аэропорт. Уже несколько месяцев аэродром охраняют бойцы 93-й механизированной бригады и полка спецназначения.

Журналист Александр Моторный и оператор Сергей Киселев стали первыми, кто попал в здание аэропорта и пообщался с героями, говорится в эксклюзивном материале ТСН.

Первое, что замечаешь, когда удается приблизиться к донецкому аэропорту вплотную, - это фактически полностью разрушенные терминалы, куча сгоревшей техники и сине-желтые национальные флаги, развешанные на всех высоких точках этой крепости.

Донецкая брестская крепость, не иначе, так ее называют здесь ребята. За бетонную взлетную полосу местного аэродрома очень плотно цепляются и украинские военные, и ее за любую цену хочет захватить враг.

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Бойцы 3-го кировоградского полка специального назначения здесь от начала мая. Именно они выбивали боевиков из аэропорта и именно им пришлось отражать первый штурм чеченских наемников на аэродром.

Второй месяц держит оборону донецкого аэропорта бок-о-бок со спецназовцами еще и рота бойцов 93-й механизированной бригады. С тех пор все уже успели здесь обжиться, каждый боец изучил как собственный огород несколько квадратных километров территории аэродрома. А еще все как один научились воевать. По-настоящему. За себя и за остальную страну. И взаимодействовать между собой как часы.

За почти 5 месяцев активных обстрелов и непосредственных боевых столкновений с врагом здесь не обошлось без потерь. Почти каждый день на большую землю отправляют раненых товарищей.

Зато благодаря неплохо обустроенным позициям, прежде всего окопам и блиндажам, разбросанным по всей территории аэропорта, больших потерь удается избегать. Хотя ни снарядов, ни мин, ни реактивных снарядов враг, атакуя аэропорт, не жалеет.

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14:15 - и новая атака боевиков. На этот раз уже пехотинцы подошли на расстояние не более полусотни метров. Наши ребята уже начали отвечать даже не из минометов, не из дальнобойной артиллерии, а просто благодаря автоматам Калашникова.

Накануне пехота боевиков атаковала украинцев в аэропорту в течение всего дня. Вечером прогремели несколько залпов из "Града". Впрочем, несмотря на обстрелы, которые не прекращаются ни днем, ни среди ночи, оставлять позиции в планы украинских киборгов, а именно так защитников аэродрома уже прозвали сами боевики, не входит. Удержать почти разбитые терминалы аэропорта Прокофьева для них стало делом принципиальным, но помощь и техникой, и людьми здесь точно бы не помешала.