Украинские бойцы отразили самый мощный штурм донецкого аэропорта
Бойцы, которые удерживают донецкий аэропорт, отбили самую сильную атаку боевиков.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на одного из бойцов, который находится в аэропорту.
"Вчера с самого утра и до сегодняшнего утра они пытались нас атаковать. Лупили из чего только можно: из минометов, градов, гаубиц, танками шли, пехотой", - рассказал он.
"Они же почти каждый день нас обстреливают и пытаются штурмовать, но это был сильнейший штурм за все время", - добавил боец.
Читайте такжеНочь в Донецке прошла напряженно, после серии взрывов загорелся аэропортПо его словам, в среду вечером во время боя силам АТО удалось подбить минимум два танка боевиков, третий горел, но отошел.
"Мы видели, что у них большие потери, но точного количества не знаем. Что касается наших потерь, то за неделю у нас трое раненых. Мы стоим!" - сказал боец.
Вчера корреспондент ТСН с места событий сообщал, что от аэропорта осталась сплошная руина, верхних этажей фактически нет, он напоминает обстрелянную Брестскую крепость.