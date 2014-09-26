Украинские бойцы отразили самый мощный штурм донецкого аэропорта

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на одного из бойцов, который находится в аэропорту.

"Вчера с самого утра и до сегодняшнего утра они пытались нас атаковать. Лупили из чего только можно: из минометов, градов, гаубиц, танками шли, пехотой", - рассказал он.

"Они же почти каждый день нас обстреливают и пытаются штурмовать, но это был сильнейший штурм за все время", - добавил боец.

Читайте такжеНочь в Донецке прошла напряженно, после серии взрывов загорелся аэропортПо его словам, в среду вечером во время боя силам АТО удалось подбить минимум два танка боевиков, третий горел, но отошел.

"Мы видели, что у них большие потери, но точного количества не знаем. Что касается наших потерь, то за неделю у нас трое раненых. Мы стоим!" - сказал боец.

Вчера корреспондент ТСН с места событий сообщал, что от аэропорта осталась сплошная руина, верхних этажей фактически нет, он напоминает обстрелянную Брестскую крепость.