РФ закрыла два пункта пропуска на украинско-российской границе

Об этом УНИАН сообщили в Южном таможенном управлении.

«По состоянию на 9 часов 30 минут 13 августа 2014 года пропуск физических лиц и транспортных средств через таможенные посты МАПП «Куйбышево» Таганрогской таможни и МАПП «Волошино» Миллеровской таможни не осуществляется, так как сопредельные пункты пропуска «Мариновка», «Красная Таловка» в Украине не работают. Должностные лица российских таможенных постов находятся на местах и готовы к осуществлению пропуска физических лиц и транспортных средств через границу», - говорится в сообщении.

Остальные таможенные посты в пунктах пропуска на российско-украинской границе в регионе деятельности Южного таможенного управления работают в штатном режиме.Читайте такжеИз России продолжаются артобстрелы украинских пунктов пропуска - СНБО

Также сообщается, что 12 августа с 04.10 до 05.40 таможенный пост МАПП «Матвеев Курган» Таганрогской таможни приостанавливал работу по пропуску физических лиц и транспортных средств через государственную границу из-за активных боевых действий на территории Украины вблизи сопредельного украинского пункта пропуска «Успенка». Затем таможенный пост работал в штатном режиме.

В 13.55 12 августа таганрогские таможенники в третий раз за двое суток были эвакуированы с МАПП «Матвеев Курган» из-за интенсивной стрельбы вблизи границы. Таможенники совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России по Ростовской области эвакуировали на российскую сторону водителя и пассажиров автобуса Торез (Украина) – Ростов-на-Дону (Россия). Таможенный и паспортный контроль в отношении более 40 эвакуированных лиц проведён в полном объёме, говорится в сообщении.

Из-за опасности попадания снарядов на территорию пункта пропуска проводилась также эвакуация личного состава таможенного поста МАПП «Куйбышево» Таганрогской таможни в период с 21.30 до 22.00 12 августа.Читайте такжеРоссия закрыла четыре пункта пропуска на украинской границе

С 23-ти часов 12 августа до 7-ми часов утра 13 августа вновь приостанавливал работу пункт пропуска «Новоазовск» (Украина). Должностные лица сопредельного российского таможенного поста МАПП «Весело-Вознесенка» Таганрогской таможни не прекращали совершение таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств на въезд в Российскую Федерацию.