Указ президента о частичной мобилизации позволит провести ротацию сил АТО - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге председатель Верховной Рады Александр Турчинов, информируя, что будет означать реализация указа президента о частичной мобилизации.

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“Это третий этап мобилизационного плана. Безусловно, нужно предусмотреть не только дополнительные силы для армии, но и создать условия для тех, кто по закону имеет право прекратить свою службу, кто уже, в соответствии с действующим законодательством, имеет все основания быть демобилизованным. И это будет возможность решить эту серьезную проблему”, - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня Турчинов заявил, что ВР завтра, 22 июля, первым вопросом рассмотрит указ президента о частичной мобилизации.

“Одним из первых вопросов завтра мы рассмотрим указ президента, который должен быть подписан на основании решения СНБО о частичной мобилизации”, - сказал Турчинов.

По его словам, ВР на протяжении двух суток должна одобрить этот указ, чтобы он вступил в силу.