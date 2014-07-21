СНБО: Россия готовит новые "Грады" для террористов

Об этом в эфире телеканала Интер заявил секретарь СНБО Анрей Парубий.

"Когда весь мир думает, что Россия должна остановиться после страшной трагедии (Боинга - УНИАН.), в эти часы идут переговоры о поставках оружия из России", - отметил он.

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Чиновник сообщил о перехваченных разговорах одного из руководителей боевиков Захарченко с его московским "покровителем" относительно поставок в Украину нескольких систем "Град".

"Страшная трагедия, которая должна была остановить кого-либо, у кого есть здравый рассудок, не останавливает Путина", – сказал Парубий.