Bloomberg: российские миллиардеры "в ужасе", так как Россия может оказаться в изоляции из-за действий Путина

В статье Генри Мейера и Ирины Резник под названием «Российские миллиардеры «в ужасе», так как Россия может оказаться в изоляции из-за действий Путина», опубликованной на сайте Bloomberg, сообщается о том, что богатейшим российским бизнесменам становится все страшнее от того, что политика президента РФ Владимира Путина в отношении Украины может привести к разрушающим санкциям, они слишком боятся высказываться публично, опасаясь репрессий, говорят миллиардеры и аналитики.

Если Путин не примет решение остановить войну в Украине после того, как на прошлой неделе был сбит малазийский самолет на территории, подконтрольной повстанцам, он рискует стать международным изгоем, как президент Беларуси Александр Лукашенко, который получил от лидеров США известное клеймо «последнего диктатора Европы», один русский миллиардер сказал на условиях анонимности. «То, что происходит, это плохо для бизнеса и плохо для России», – сказал он.

«Представители экономической и бизнес-элиты просто в ужасе», – сказал Игорь Бунин, который возглавляет Центр политических технологий в Москве. Никто не будет открыто выражать свое мнение, так как существует скрытая угроза возмездия, Бунин сказал вчера по телефону. «Любой признак восстания и их поставят на колени».

После крушения малазийского авиалайнера, в результате которого погибли 298 человек, США и Евросоюз вновь начали угрожать более жесткими мерами в дополнение к тем, которые были введены на прошлой неделе против некоторых россиян и компаний, которых считают причастными к разжиганию пророссийского мятежа в Украине. Госсекретарь США Джон Керри заявил вчера, что согласно полученным данным, Россия предоставила повстанцам ракету, с помощью которой они сбили самолет. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, как сообщала газета The Mail, в воскресенье обвинил Путина в «спонсировании терроризма».

Окружение Путина

Хотя Евросоюз до этого времени принимал менее жесткие санкции, чем США, из-за оппозиции со стороны таких стран, как Италия и Австрия, Великобритания и Нидерланды первыми призвали принять решение о более решительных действиях на встрече министров иностранных дел, которая состоится завтра. Большинство жертв на борту самолета, 193, были голландцами, 10 были британцами.

США уже ввели санкции против российских государственных компаний и некоторых представителей ближайшего окружения Путина, в том числе миллиардеров Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга. Последние санкции, объявленные накануне нападения на малазийский самолет, закрыли доступ для ОАО НОВАТЭК (NVTK), газового производителя, которым частично владеет Тимченко, к долговым рынкам США. Теперь компания не сможет получить новые облигации со сроком погашения более 90 дней. Акции НОВАТЭК на лондонской фондовой бирже упали на 8% в течение двух дней, снизив рыночную стоимость компании почти на $3 млрд.

«Россия рискует стать государством-изгоем, если не будет вести себя должным образом», – сказал министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд на телеканале Sky News вчера. «Теперь нам нужно использовать чувство негодования, которое, без сомнения, сейчас все испытывают, чтобы добиться перехода к следующему раунду более жестких санкций против России».

«Бояться»

Дополнительные меры США могут быть введены в течение следующих нескольких недель. Секторальные санкции могут последовать в сентябре, если следователи установят, что это нападение совершили повстанцы. Евросоюз будет принимать менее широкие меры, поскольку он имеет более тесные деловые связи с Россией, сообщили в аналитической записке в компании Eurasia Group, исследовательской и консалтинговой фирме, базирующейся в Нью-Йорке.

«Угроза санкций против целых отраслей экономики в настоящее время стала очень реальной и у представителей бизнеса есть все основания бояться», – Михаил Касьянов, который был премьер-министром России во время первого президентского срока Путина, с 2000 по 2004 годы, сказал по телефону из латвийской Юрмалы. «Если будут введены санкции против всего финансового сектора, экономика рухнет через полгода».

Андрей Костин, глава государственной компании-кредитора группы ВТБ, заявил на прошлой неделе, что уже введенные санкции могут привести российскую экономику, которую оценивают в $2 трлн, к рецессии и превратить Россию в изгнанника мирового капитализма. Путин, который неоднократно отрицал, что Россия поставляет оружие сепаратистам в Украине, не отступит, потому что он полон решимости противостоять посягательству США и Евросоюза, сообщили аналитики компании Eurasia Group.

«Преступная халатность»

«Он будет по-прежнему считать влияние России в восточной Украине и вето на членство Украины в НАТО жизненно важными национальными интересами России», – сказали представители Eurasia Group. «Военная помощь мятежникам будет оказываться и дальше».

Уверенность 61-летнего Путина, бывшего полковника КГБ, подкрепляется всплеском его популярности, который произошел после присоединения украинского черноморского полуострова Крыма к России в марте, и достиг рекордных 86%, согласно данным независимой московской исследовательской организации Левада-центр.

В день крушения малазийского самолета, Путин обвинил украинское правительство, заявив, что на государстве, над территорией которого пролетал самолет, лежит ответственность. Его союзник, Сергей Нарышкин, спикер нижней палаты парламента, сказал о «преступной халатности» украинских властей, которые разрешили совершить перелет Амстердам-Куала-Лумпур над зоной военных действий.

Представители близкого окружения Путина, большинство из которых работали раньше в службе разведки, «полностью исключают возможность того, что Россия несет ответственность за катастрофу, и указывают пальцем на американцев», – сказала Ольга Крыштановская, социолог, который занимался изучением российской элиты в Российской академии наук в Москве.

Это война

Один давний союзник Путина, который управляет одной их крупнейших государственных компаний, сказал, что украинские военные сбили самолет при молчаливом согласии США. Это равносильно войне против России без формального её объявления, сказал он, попросив не называть его имени из-за деликатности вопроса.

Вся эта война и разговоры о войне заставляют бизнес-элиту России «жить в состоянии страха» и пытаться вывезти свои деньги из страны, Ольга Крыштановская сказала по телефону.

Александр Лебедев, бывший миллиардер, которому принадлежат британские газеты Independent и Evening Standard, сказал, что он настроен глубоко пессимистично и сомневается, что Россия когда-нибудь сможет восстановить свои отношения с США и их европейскими союзниками.

«Мы вернулись обратно в 1980-е годы», когда был пик холодной войны, сказал по телефону Лебедев, который служил в Лондоне в качестве офицера советской разведки. «Но в 1980-х годах обе стороны сдерживали друг друга. Теперь у нас война, так что все гораздо хуже».