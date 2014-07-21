Расследование крушения малазийского авиалайнера проведут в Нидерландах - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после возложения цветов в память о погибших возле Посольства Нидерландов в Киеве.

«Я вчера после разговора с премьером Нидерландов дал поручение руководителю следственной комиссии вице-премьер-министру Гройсману, министру иностранных дел обеспечить немедленное возвращение тел домой и проведение следственных действий комиссией под руководством ИКАО на территории Нидерландов», - сказал Порошенко.

«Мы получили заверения, что деятельности этой следственной комиссии Нидерланды окажут максимальное содействие», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту были 283 пассажира и 15 членов экипажа.

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находились 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев.

Также в самолете находились 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритания и Южно-Африканская Республика).

Среди пассажиров находились также 4 немцев, 4 бельгийцев, 3 филиппинцев, 1 канадец и 1 новозеландец.

На сегодня найдены тела 282 погибших.

Работе спасателей, находящихся на месте катастрофы, препятствуют вооруженные террористы.