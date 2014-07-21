Спасатели нашли 282 тела погибших в катастрофе Boeing-777

На протяжении первой половины дня 21 июля на месте падения Boeing-777 найдены тела еще 31 погибшего и 21 фрагмент тел пассажиров самолета.

Об этом сообщает Государственная комиссия по расследованию катастрофы самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний», говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Минрегиона Украины.

В целом, по состоянию на 12.00 21 июля 2014 года на месте трагедии найдены и соответствующим образом запакованы тела 282 погибших и 87 фрагментов тел.

251 тело и 66 фрагментов загружены в рефрижераторы (железнодорожные вагоны).

В то же время в Госкомиссии заявляют, что террористы не выпускают рефрижераторы с железнодорожной станции г. Торез, невзирая на многочисленные призывы со стороны украинского правительства, ОБСЕ, международного сообщества.

Поиски жертв трагедии продолжаются. Обследовано 120 кв. км территории. К поисковым работам привлечено 810 человек, из них 355 – специалисты Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, остальные - волонтеры из числа местного населения и окружающих шахт, а также 35 единиц техники.

Напомним, ранее УНИАН цитировал премьер-министра Украины Арсения Яценюка во время брифинга в Украинском кризисном центре.

"Только что мне доложила ГСЧС, в целом, уже найдены 272 тела, из которых 251 находится в соответствующих рефрижераторах на станции Торез. Мы отправили 2 эшелона по 4 вагона для того, чтобы иметь возможность вывезти тела погибших людей", - сказал Яценюк.

ГСЧС сообшала, что по состоянию на 7 ч. 21 июля были обнаружены тела 251 погибшего и 66 фрагментов тел, которые доставлены и загружены в вагоны-рефрижераторы на железнодорожной станции Торез.

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К поисково-спасательным работам в зоне катастрофы самолета и специальных работ в Киеве привлечено 810 человек, в том числе от ГСЧС 335 человек и 35 единиц техники.

Вчера сообщалось, что найдено 219 тел.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который, как утверждают украинские силовики, передала террористам Россия.

На борту самолета находились 298 человек, которые все погибли. Тела и вещи из самолета разбросало на большой площади, что значительно затруднило поиски. Кроме того, самолет упал на территории, подконтрольной террористам.

Среди погибших были граждане Малайзии, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Индонезии, Канады, Филиппин, Новой Зеландии, Германии. Сбитие самолета вызвало широкий международный резонанс. В частности, сегодня соберется заседание Совета Безопасности ООН.