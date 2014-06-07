Во время нападения боевиков на Павлоградский химзавод уничтожено 40 т взрывчатки - ГПУ
6 июня неизвестные лица в камуфляжной одежде, в масках и с автоматическим оружием, напали на склады взрывчатых материалов государственного предприятия научно-производственного объединения «Павлоградский химзавод», которые расположены на окраине города Амвросиевки.
Во время нападения охранники складов были обезоружены и подожжены складские помещения, в которых находилось 40 тонн взрывчатого вещества аммонит, которое полностью уничтожено огнем.
По данному факту следственным отделом Амвросиевского РО ГУ МВДУ в Донецкой области начато уголовное производство по ст. 261 Уголовного кодекса Украины.
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Амвросиевская прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 261 Уголовного кодекса Украины (нападение на объекты, на которых есть предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих) по факту нападения на склады взрывчатых материалов ГП " НПО «Павлоградский химзавод».