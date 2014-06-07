Во время нападения боевиков на Павлоградский химзавод уничтожено 40 т взрывчатки - ГПУ

Во время нападения охранники складов были обезоружены и подожжены складские помещения, в которых находилось 40 тонн взрывчатого вещества аммонит, которое полностью уничтожено огнем.

По данному факту следственным отделом Амвросиевского РО ГУ МВДУ в Донецкой области начато уголовное производство по ст. 261 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеНа Донбассе террористы обстреляли блокпост и колонну сил АТО, ранены 2 военных - Тымчук

Амвросиевская прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 261 Уголовного кодекса Украины (нападение на объекты, на которых есть предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих) по факту нападения на склады взрывчатых материалов ГП " НПО «Павлоградский химзавод».