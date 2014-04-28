В России начали закрывать доступ к украинским сайтам

Роскомнадзор закрыл доступ к ряду сайтов, где якобы украинцы призывали устроить массовые акции протеста в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

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"Роскомнадзором ограничен доступ к более чем 10 информационным ресурсам, содержащим призывы интернет-сообществ украинских националистов к массовым акциям протеста в России", - говорится в сообщении.

О каких конкретно сообществах идет речь, прокуратура не уточняет.