В России начали закрывать доступ к украинским сайтам
08:18, 28 апреля 2014Политика
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Власти России закрыли доступ к ряду украинских сайтов.
Роскомнадзор заблокировал доступ к ряду украинских сайтов / Роскомнадзор
Роскомнадзор закрыл доступ к ряду сайтов, где якобы украинцы призывали устроить массовые акции протеста в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.
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"Роскомнадзором ограничен доступ к более чем 10 информационным ресурсам, содержащим призывы интернет-сообществ украинских националистов к массовым акциям протеста в России", - говорится в сообщении.
О каких конкретно сообществах идет речь, прокуратура не уточняет.
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