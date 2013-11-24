Евромайдан в Мюнхене: украинцев призвали бороться

В руках они держали плакаты с надписями "Кто борется может проиграть, а кто не борется уже проиграл", "Кто борется с немецкой помощью (дословно), становится Кличко", пишет Gazeta.ua.

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Активисты выразили поддержку евроинтеграционным стремлением Украины.

Как сообщал УНИАН, Украинцы по всему миру собираются выйти на улицы в знак протеста против свертывания евроинтеграции Украины. Акции протеста запланированы в городах Италии, Великобритании, Германии, Польши, США.