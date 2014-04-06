Сепаратисты в Донецке угрожают самостоятельно принять решение о присоединении к РФ

Донецкие сепаратисты угрожают сформировать "народный областной совет". Об этом они заявили через звукоусиливающую аппаратуру, установленную в захваченном здании областного совета/областной государственной администрации, сообщает "ОстроВ".

Захватчики зачитали резолюцию, в которой требуют немедленного созыва внеочередной сессии Донецкого областного совета и принятия ею решения о проведении референдума о вхождении в состав России.

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Если сегодня до полуночи не будет созвана внеочередная сессия, то сепаратисты угрожают объявить в понедельник в 12 часов "народный мандат", то есть "распустить областной совет" и в качестве депутатов "избрать представителей" от всех представителей общественности в области.

Они призывают своих сторонников прийти к административному зданию и поддержать их. В настоящее время в здание ОГА заносят в большом количестве продукты питания.

По информации "ОстроВа", в захваченном здании находится около 200 человек. Многие участники митинга не хотят заходить в него.