Сепаратисты в Донецке прорвались в ОГА и бросают взрывпакеты, к администрации приехал водомет

Около 2 тысяч сепаратистов собрались на площади Ленина в центре Донецка в воскресенье, 6 апреля, чтобы заявить о необходимости федерализации Украины и выходе Донецкой области из состава унитарного государства, сообщает портал Новости Донбасса.

Люди скандируют пророссийские лозунги, держат в руках флаги Российской Федерации, георгиевские флаги и флаги пророссийских общественных организаций, в том числе и запрещенной "Донецкая республика".

Читайте такжеДонецкие сепаратисты хотят обратиться за помощью к Китаю

После митинга на площади Ленина протестующие по улице Артема двинулись к зданию Донецкой областной государственной администрации. Они напали на милиционеров, охраняющих здание, и вырвали у них несколько щитов. Сепартисты предпринимают попытки штурма. Группе сепартистов удалось прорваться внутрь здания. Еще одна группа сепартистов прорвалась во двор здания.

В окно ДонОГА сепаратисты бросили гранату и вошли в здание Донецкой областной госадминистрации. К администрации подогнали водомет.