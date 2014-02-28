Российские военные захватили ГП «Крымаэрорух»

На входе в административных помещений аэропорта Симферополя расположились 10-15 российских военных в масках и касках с автоматическим оружием. Об этом корреспондент Радио Свобода сообщает из аэропорта.

Также военные замечены на стоянке возле старого терминала. Там же расположились представители так называемой «самообороны» с георгиевскими лентами. Военные на контакт не идут, они установили железные барьеры и рекомендуют за них не заходить.

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Вооруженные военные заблокировали работу государственного предприятия «Крымаэрорух», которое обеспечивает авиационную навигацию над территорией полуострова.

Из военных источников корреспонденту издания стало известно, что аэропорт блокируют не военнослужащие Черноморского флота, а бойцы спецподразделений Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации, которые прибыли в Крым с территории России. Их самолет приземлился на военном аэродроме Черноморского флота в поселке Гвардейское.

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Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о захвате российскими военными аэропортов Симферополь и Севастополь (Бельбек). Он назвал это актом агрессии и военного вторжения.