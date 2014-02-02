На Грушевского наводят порядок: убирают с дороги сгоревшие шины и лед

На улице Грушевского в Киеве митингующие занимаются генеральной уборкой проезжей части и тротуара от льда и сгоревшей резины.

Как передает корреспондент УНИАН, десятки людей, в том числе с детьми, подметают мостовую и счищают лед с дороги.

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Возле Украинского дома и на Европейской площади майдановцы организовали парковки для автомобилей тех, кто ездил в Межигорье, с целью обезопасить машины от поджогов.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько дней в Киеве неизвестные подожгли почти 30 автомобилей в разных районах Киева.