На Грушевского наводят порядок: убирают с дороги сгоревшие шины и лед
16:54, 02 февраля 2014Политика
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На улице Грушевского в Киеве митингующие занимаются генеральной уборкой проезжей части
На Грушевского собирались провести генеральную уборку
На улице Грушевского в Киеве митингующие занимаются генеральной уборкой проезжей части и тротуара от льда и сгоревшей резины.
Как передает корреспондент УНИАН, десятки людей, в том числе с детьми, подметают мостовую и счищают лед с дороги.
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Возле Украинского дома и на Европейской площади майдановцы организовали парковки для автомобилей тех, кто ездил в Межигорье, с целью обезопасить машины от поджогов.
Как сообщал УНИАН, за последние несколько дней в Киеве неизвестные подожгли почти 30 автомобилей в разных районах Киева.
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