Председателя СБУ требуют уволить как российского военнообязанного

Об этом заявил на брифинге координатор гражданского движения “Спільна Справа” Александр Данилюк, сообщили УНИАН в пресс-службе движения.

Как отметил А.Данилюк, «в соответствии со ст. 53 Федерального Закона РФ “О воинской обязанности и военной службе”, новый председатель СБУ А.Якименко до сих пор остается офицером запаса Вооруженных Сил Российской Федерации. А это значит, что его имеют право мобилизовать в любой момент на военную службу или просто вызвать для прохождения офицерских сборов. Если он не появится после этого в военкомат, его могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 328 Уголовного кодекса РФ».

Он отметил, что общественные активисты начнут кампанию, следствием которой должно стать безотлагательное освобождение О.Якименко от занимаемой должности, если власть откажется добровольно уволить его.

Как сообщал УНИАН, 11 января с.г. Служба безопасности Украины опубликовала биографию нового председателя СБУ - генерал-майора А.Якименко.

В соответствии с биографией, А.Якименко родился 22 декабря 1964 года в г. Кейла, Эстония.

«Образование - Ейское высшее военное авиационное училище летчиков; Военно-воздушная академия им. Ю.А.Гагарина.

1982 - 1991 гг. - служба в Вооруженных Силах;

1991 - 1998 гг. - служба в частях ВВС ЧФ (двойного подчинения Россия, Украина);

1998 - 1999 гг. - работник военизированной охраны Донецкой ГАК "Донбасс – Восточные авиалинии Украины";

1999 – 2007 гг. - служба на оперативных и руководящих должностях в СБ Украины;

2007 - 2008 гг. - специалист управления внутренней безопасности корпорации "МПС", г. Донецк;

2008 - 2010 гг. - работал на временных работах без заключения трудовых соглашений;

2010 - 2011 гг. - начальник Управления СБ Украины в г. Севастополе;

2011 - 2012 гг. - начальник Управления СБ Украины в Донецкой области;

2012 - январь 2013 гг. - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины

С 9 января 2013 года - председатель Службы безопасности Украины», отмечается на сайте СБУ.