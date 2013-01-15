СМИ: Москва хочет от Киева определенности относительно Таможенного союза

Об этом со ссылкой на источник, близкий к российской делегации, пишет «КоммерсантЪ – Украина» в статье, посвященной визиту главы МИД России Сергея Лаврова в Черновцы 13-14 января с. г.

Как отмечает издание, глава МИД РФ в Черновцах провел переговоры с новым министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой. Выступая в местном университете, российский министр описал экономические выгоды от потенциального членства Украины в Таможенном союзе. Однако двигаться в этом направлении Киев не спешит, ограничиваясь заявлениями о дружбе с Россией, подчеркивает издание.

Как отмечается, несмотря на взаимные заверения в дружбе, «в отношениях Москвы и Киева остается серьезный раздражитель - речь идет о возможной интеграции Украины в Таможенный союз. Как рассказал перед началом визита источник «Ъ» в украинском МИДе, сначала предполагалось обсудить на встрече лишь вопросы, связанные с председательством Киева в ОБСЕ, в частности - с перспективами приднестровского урегулирования. Однако затем в повестку дня добавили вопрос взаимодействия Украины и ТС».

«Мы не заставляем Украину вступать в Таможенный союз, - заверил «Ъ» источник, близкий к российской делегации. - Конечно, с геополитической точки зрения это было бы желательно для нас, но если этого не произойдет, никто слезы лить не будет. Мы лишь хотим от Киева определенности в данном вопросе».

Как отмечает издание, документально оформленных решений, связанных с ТС, принимать не планировалось, и вообще, украинский МИД старался как можно меньше выносить этот вопрос на публику. Украинская сторона даже попросила журналистов не задавать министрам вопросов на эту тему. Впрочем, уже на следующий день о перспективах интеграционного проекта России, Беларуси и Казахстана заговорил сам С.Лавров. «Все основные задачи по обеспечению функционирования Таможенного союза выполнены. Наше объединение уже приносит конкретную практическую выгоду», - объявил российский министр, после чего предостерег от «попыток искусственного противопоставления интеграционных процессов» в Европе.

«Наши соседи не должны ставиться перед искусственным выбором между западным и восточным векторами развития», - предупредил С.Лавров. Впрочем, как утверждают украинские источники "Ъ", российская сторона на консультациях сама ставит Украину перед таким выбором, раз за разом подчеркивая, что продолжение интеграции Киева с Евросоюзом вынудит Таможенный союз ввести заградительные меры, которые повлияют на экспорт украинской продукции в Россию и другие страны ТС.