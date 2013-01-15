Симоненко: уголовная ответственность за кнопкодавство - бредятина какая-то

"Конституция предусматривает депутатскую неприкосновенность! О каком тюремном сроке может идти речь? Это юридически безграмотно! За такой закон Верховная рада не проголосует!" — заявил "Коммерсант-Украина" заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Юрий Самойленко.

По словам депутата, представители оппозиции настаивают на персональном голосовании, чтобы "показать себя борцами за справедливость".

"Это пиар-ход! Оппозиция сама постоянно нарушает закон, вообще отказываясь голосовать! Или когда уходит из зала! Они сами подпадают под юрисдикцию своей инициативы",— отметил Самойленко.

"Есть конституционная норма о персональном голосовании, и мы ее всегда выполняли! Этот закон об уголовной ответственности для депутатов — это даже не популизм, а, извините, бредятина какая-то! Убежден, что мои товарищи по фракции этот политический маразм поддерживать не будут",— заявил глава фракции Компартии Петр Симоненко.

Как сообщал УНИАН, оппозиция предлагает установить уголовную ответственность за нарушение порядка голосования на заседаниях ВР.