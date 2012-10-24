Банкиры прогнозируют снижение ставок по депозитам после выборов

После проведения в Украине парламентских выборов вероятно произойдет снижение ставок по банковским депозитам.

Такое мнение высказал исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов на пресс-конференции в УНИАН в среду.

При этом он отметил, что снижение может произойти в достаточно короткий промежуток времени.

«Я рекомендую сейчас размещаться. Процентные ставки однозначно снизятся, и они снизятся в короткое время после выборов, которые пройдут», - сказал С.Мамедов.

По его словам, существующий уровень ставок по депозитам отчасти объясняется усилением конкуренции в банковском секторе, однако стоимость привлекаемых ресурсов становится слишком высокой для банков, в связи с чем они могут пересмотреть свою политику ставок.

«Банки на сегодняшний день не в состоянии отрабатывать те процентные ставки, которые есть. Потому что 25% отработать невозможно, кредитовать под 30% нельзя, ни один субъект экономической деятельности не вытянет такую процентную нагрузку», - отметил С.Мамедов.

По данным Национального банка Украины об индексе ставок по депозитам физлиц на 12 октября, ставки по депозитам в национальной валюте составляли: на срок три месяца - 18,06%; шесть месяцев - 18,97%, девять месяцев - 18,61%, 12 месяцев - 19,35%.

По вкладам в долларах США ставки составляли: на срок три месяца - 5,67%, шесть месяцев - 6,87%, девять месяцев - 7,54%, двенадцать месяцев - 8,18%.