"Союз cпасения Донбасса" обещает завтра факельное шествие
Сразу после митинга
Завтра, 28 февраля, Донецкая областная правозащитная организация «Союз спасения Донбасса» проведет возле Донецкой областной прокуратуры митинг протеста против повышения тарифов на транспорт и услуги ЖКХ в городе.
Об этом сегодня сообщил корреспонденту УНИАН депутат Ленинского районного совета г. Донецка, председатель общественной организации «Союз Спасения Донбасса» Дмитрий ВЕРЗИЛОВ.
По его словам, на митинге будет озвучено требование привлечь к уголовной ответственности мера Донецка Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО «за необоснованное повышение тарифов в городе, за преступную политику, проявляющуюся в игнорировании мнения громады».
Протест против политики мера на митинге выскажут также обманутые вкладчики, предприниматели города, инициативная группа противников строительства автовокзала в сквере по ул. Зайцева, инициативная группа строительства мусоросжигающего завода в г. Донецке.
После митинга от здания прокуратуры планируется провести факельное шествие к Донецкому областному совету, где планируется передать обращение от имени граждан Украины к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, Генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ и председателю Донецкой ОГА Андрею ШИШАЦКОМУ с просьбой «повлиять на сложившуюся тяжелую ситуацию в городе».
В «Союзе Спасения Донбасса» заверили, что на митинге будут присутствовать более 200 человек.
Организаторы протестной акции обратились к жителям Донецка поддержать их требования и прийти завтра на митинг.