"Союз cпасения Донбасса" обещает завтра факельное шествие

Завтра, 28 февраля, Донецкая областная правозащитная организация «Союз спасения Донбасса» проведет возле Донецкой областной прокуратуры митинг протеста против повышения тарифов на транспорт и услуги ЖКХ в городе.

Об этом сегодня сообщил корреспонденту УНИАН депутат Ленинского районного совета г. Донецка, председатель общественной организации «Союз Спасения Донбасса» Дмитрий ВЕРЗИЛОВ.

По его словам, на митинге будет озвучено требование привлечь к уголовной ответственности мера Донецка Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО «за необоснованное повышение тарифов в городе, за преступную политику, проявляющуюся в игнорировании мнения громады».

Протест против политики мера на митинге выскажут также обманутые вкладчики, предприниматели города, инициативная группа противников строительства автовокзала в сквере по ул. Зайцева, инициативная группа строительства мусоросжигающего завода в г. Донецке.

После митинга от здания прокуратуры планируется провести факельное шествие к Донецкому областному совету, где планируется передать обращение от имени граждан Украины к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, Генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ и председателю Донецкой ОГА Андрею ШИШАЦКОМУ с просьбой «повлиять на сложившуюся тяжелую ситуацию в городе».

В «Союзе Спасения Донбасса» заверили, что на митинге будут присутствовать более 200 человек.

Организаторы протестной акции обратились к жителям Донецка поддержать их требования и прийти завтра на митинг.