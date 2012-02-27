Турчинов увидел, что у власти не работает один из инстинктов

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что вынесенный сегодня приговор бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, как и приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО, продемонстрировал отсутствие судопроизводства в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Судопроизводства в Украине не существует - оно уничтожено, как уничтожены право и Конституция», - сказал А.ТУРЧИНОВ возле Печерского райсуда, который сегодня вынес приговор экс-министру.

«У власти, которая является заказчиком и организатором этого позорного фарса, не работает не то что ум, даже инстинкт самосохранения. Она демонстрирует свою жестокость, свою аморальность, она демонстрируют полное игнорирование Конституции и закона", - добавил политик.

А.ТУРЧИНОВ убежден, что политзаключенные выйдут на волю, но для этого нужно «отстранить от власти этот опасный для Украины режим».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО сегодня, 27 февраля, был осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества.