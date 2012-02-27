Попов начал подготовку к празднованию 1530-летия Киева

К 1530-летию Киева, которое будет отмечаться в этом году, в столице начата масштабная подготовка не только в плане проведения культурно-массовых мероприятий, но и по благоустройству столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Свои пожелания относительно концепции празднования высказал председатель КГГА Александр ПОПОВ во время совещания по подготовке ко дню столицы и Дню Киева, особенностями которых в этом году станет юбилейная дата. Исходя из этого, большое внимание будут уделять исторической ретроспективе событий наряду с перспективами развития Киева.

Кроме того, А.ПОПОВ инициировал учреждение памятной медали в честь 1530-летия Киева. Соответствующее предложение вынесут на рассмотрение депутатов Киевсовета. Медалью будут награждены выдающиеся киевляне, чьи кандидатуры утвердит Общественный совет.

Во время совещания председатель КГГА отметил, что город ожидает большое количество туристов, которые посетят Киев как по случаю юбилея, так и в связи с Евро-2012, они будут знакомиться с Украиной, в частности, и через знакомство со столицей. “Я уверен, мы сможем удивить и киевлян – мероприятия ко дню города превзойдут предыдущие празднования», - сказал председатель КГГА.

А.ПОПОВ поручил в недельный срок подать конкретные предложения по всем направлениям относительно подготовки и проведения празднования. Обсуждение комплекса мероприятий по отмечанию Дня столицы и Дня Киева состоится во время заседания коллегии КГГА.

Также председатель горадминистрации предложил привлечь к широкому обсуждению праздничных мероприятий ко Дню столицы и Дню Киева общественность. Это будет проводиться в сети Интернет и в средствах массовой информации.