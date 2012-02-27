Януковичу арендуют рабочий офис в «Межигорье» - до 2020 года (фото)

Президент Украины проводит рабочие встречи на территории резиденции в Новых Петровцах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА, отмечая, что «решение об обустройстве офисного помещения непосредственно возле местожительства главы государства принято в связи с необходимостью Президента оперативно работать в любое время, в том числе в рабочее, внерабочее время, в выходные и праздничные дни и тому подобное. Речь идет также об избежании сложностей, возникающих на дорогах Киева из-за движения кортежа, особенно в «час пик».

По данным пресс-службы, «эти офисные помещения для работы Президента были оборудованы недавно. До сих пор Президент пользовался для этих целей кабинетом и гостиной в своем доме, которые, к сожалению, не отвечали надлежащему уровню организации работы и требованиям протокола».

Пресс-служба информирует, что «для аренды этих офисных помещений Управление административными домами ГУД заключило договор согласно требованиям законодательства, сроком до 2020 года с возможностью ежегодной пролонгации. Согласно договору, арендатор предоставляет полностью обустроенные для работы офисные комнаты. ГУД со своей стороны обеспечил арендованные помещения спецсвязью и канцелярскими товарами. Арендное соглашение предусматривает, что Президент использует для своих рабочих встреч и совещаний три комнаты общей площадью 128,8 кв. м: кабинет, приемную с рабочим местом для помощника и комнату для встреч».

Однако пресс-служба не называет стоимости их аренды.