На Банковой намекают, что СБУ не будет больше заниматься делами Тимошенко

С принятием нового Уголовного процессуального кодекса сократятся полномочия Службы безопасности Украины, в частности расследование экономических и служебных преступлений выйдет из-под ее юрисдикции.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели. Украина» (№ 7, 24 февраля - 2 марта) сообщил руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, это произойдет в связи с тем, что в новом УПК предлагается отменить альтернативную подследственность.

«У нас сейчас не понятно, какой орган что расследует. Кто первый уголовное дело завел, тот и расследует. И предприниматель ходит и рассказывает одно и то же сначала в налоговой, потом - в милиции, дальше - в СБУ и, наконец, в прокуратуре. Больше такого не будет. А в связи с ликвидацией альтернативной подследственности каждый орган будет иметь четко определенный перечень составов преступлений и будет нести персональную ответственность за их раскрытие», - объяснил А.ПОРТНОВ.

Он отметил, что таким образом в ведении СБУ останутся только дела, связанные с преступлениями против государства, шпионаж, терроризм, контрабанда наркотиков, радиоактивных материалов и оружия, военные преступления и аналогичные другие. "То есть у Службы безопасности не останется ни экономических, ни служебных преступлений", - сказал А.ПОРТНОВ.