Переводчик книги Януковича взял вину на себя

Автор английского перевода книги Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine" Константин ВАСИЛЬКЕВИЧ заявил, что автор цитировал самого себя, и поэтому он удалил ссылки на первоисточники.

Об этом переводчик написал в своей статье на сайте “Обозреватель”.

В частности, К.ВАСИЛЬКЕВИЧ признал, что многие цитаты из других источников в книге даются без ссылки на них, но это его вина — переводчик сам удалил ссылки.

«Я хочу принести глубокие извинения Президенту и журналистам... Дело в том, что оригинал рукописи был перегружен обширными ссылками на сотни источников от академических изданий до печатных и интернет-публикаций. Редактор попросил меня при переводе привести их в порядок, убрать те, которые явно излишни, поскольку речь идет все-таки не о научном, а о публицистическом издании. Анализ показал, что более 85% этих ссылок было на ранее опубликованные статьи самого автора (то есть это было самоцитирование и естественное право автора использовать свои более ранние работы), так и на различные СМИ, которые цитировали или пересказывали статьи и выступления Виктора ЯНУКОВИЧА. Я добросовестно, и — вынужден признать — к сожалению, слишком добросовестно, выполнил это задание. В результате я удалил ссылки на первоисточники и там, где делать этого, видимо, не следовало... Я готов предоставить полный текст, который я получил от автора, со всеми ссылками, которые там были и которые указывают на использованную литературу», — заявил К.ВАСИЛЬКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября “Украинская правда” написала, что широко разрекламированная книга Президента В.ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine" «содержит многочисленные дословные перепечатки других авторов без всякой ссылки на первоисточники».

«Книга является плагиатом, где за подписью Президента изданы не только чужие идеи, а скомпилированы целые абзацы из текстов, которые раньше выходили за подписью разных лиц – от оппозиционера Тараса СТЕЦЬКИВА до одиозного журналиста Вячеслава ПИХОВШЕКА и арестованного чиновника Василия ВОЛГИ», - писала «Украинская правда».

Книга вышла в свет в австрийском издательстве «Mandelbaum verlag».

Советник Президента Анна ГЕРМАН назвала ложью информацию о том, что эта книга является плагиатом.

“Утверждение о том, что Президент платил за свою книгу издательству «Mandelbaum verlag», - это абсолютная неправда. Это коммерческий проект нескольких издательств... В основу книги легли, из того, что я читала, а я знаю президентские тексты, потому что я работаю с Президентом очень давно, его статьи, его размышления, его выступления в разные годы, которые он делал и которые опубликованы в его более ранних книгах. Возможно, кто-то из политиков когда-то и использовал какие-то мысли из книг В.ЯНУКОВИЧА. Это просто смешно - обвинять Президента, что он использует какие-то тексты СТЕЦЬКИВА или ВОЛГИ”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что информация о плагиате книги В.ЯНУКОВИЧА является попыткой очернить действия Президента. По мнению советника главы государства, издание, распространившее эту информацию, “все, что ни делает Президент, все обливает грязью”.