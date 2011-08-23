КСД проведет во Львове митинг, марш и автопробег

24 августа во Львове состоится ряд мероприятий к 20-й годовщине Независимости Украины, которые инициировал Комитет сопротивления диктатуре.

Как сообщил УНИАН председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ, несколько сотен представителей ВО «Свобода» в 10.00 начнут с центра Львова маршевый поход под лозунгом «Бандера, Шухевич - Герои Украины!» к памятнику Степану Бандере во Львове, где состоятся торжества по случаю годовщины Независимости Украины.

После завершения мероприятия представители ВО «Свобода» присоединятся к участникам Народного митинга оппозиционных сил, который в 14.00 начнется в центре города на площади возле памятника Тарасу Шевченко.

Председатель Львовской областной организации партии «Наша Украина», народный депутат Украины Владимир ВЯЗИВСКИЙ сообщил, что его партия совместно с активистами партии «Батьківщина» и других политических сил, вошедших в Комитет сопротивления диктатуре, проведут автопробег протеста. Он начнется в 12.00 от памятника Роману Шухевичу, машины проедут к памятнику С.Бандере и завершат пробег возле памятника Т.Шевченко.

«Участники совместного автопробега и Марша Независимости в 14.00 объединятся на площади у памятника Шевченко где начнется многотысячный Народный митинг», - сказал В.ВЯЗИВСКИЙ.

Председатель Львовской областной организации ВО «Батьківщина» Роман ИЛЫК отметил, что Народный митинг и автопробег будут проходить под государственными флагами Украины под лозунгом: «Мы - не рабы! Волю - Юле!»

По его словам, на митинг во Львов приедут сотни жителей из районов области, чтобы выразить свой протест против царящей в государстве диктатуры.