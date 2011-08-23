Черновецкий: я ухаживаю за дочерью пастора - бескорыстной женщиной (фото)

Мэр Киева Леонид Черновецкий в комментарии ForUm’у рассказал об отношениях со своими женщинами, признался, что развода не избежать и посетовал на грязь, которую, по его словам, на него льет желтая пресса.

Предлагаем вам полный текст комментария мэра столицы:

«В связи с многочисленными, грязными по своей сути, публикациями в «желтой» прессе, касающимися моей личной жизни и жизни близких мне людей, хочу заявить следующее: я принципиально не даю интервью и не отвечаю на всю грязь, которая льется сегодня на меня со всех сторон, в большинстве случаев продажными средствами массовой информации, поскольку на большинство из этих вопросов я уже давно дал исчерпывающие ответы в своих предыдущих интервью. А тот, кто хочет знать обо мне правду, не будет использовать сплетни и непроверенные данные. Однако, поскольку сейчас большинство так называемых информационных источников очерняют очень близких и дорогих мне людей, считаю своим долгом, как мужчина, вступиться за них и раскрыть некоторые стороны моей личной жизни, о которых ранее я никогда не упоминал.

Во-первых, то, что происходит сегодня в моей семье, точнее в отношениях между мной и моей женой, логически обязательно завершится разводом. Поскольку мы не живем вместе, как муж и жена, уже очень много лет. И, несмотря на это, я испытываю к моей супруге искреннее уважение, как к матери моих детей и женщине, которую я любил на протяжении многих лет.

Во-вторых, Елена Савчук, за которой я сегодня ухаживаю, и с которой у меня сложились романтические отношения, а тем более ее мать, пастор София Жукотанская, которая никогда не поощряла мои ухаживания, не имеют к моему разводу ровным счетом никакого отношения. Более того, пастор София, верная христианским принципам, всячески препятствовала нашим встречам. Что же касается Елены Савчук, то любой человек, который более-менее близко ее знает, может охарактеризовать ее, как скромную и бескорыстную женщину и просто хорошего человека. Знаю, что она не претендует ни на какие материальные блага, а только требует искренности и уважения в наших отношениях.

И в завершение. К сожалению, я, как и многие мужчины, был грешен в отношениях со своей женой. Но я не собираюсь исповедоваться перед людьми, а делаю это каждое воскресенье в православной церкви. Но то, что сегодня происходит между мной и Еленой, касается только нас двоих. Это серьезные отношения между двумя взрослыми людьми. Все разговоры о ее беременности до замужества – грязная ложь! Она никогда не позволила бы себе иметь ребенка вне брака. И если у журналистов, которые сегодня по пятам преследуют Елену и ее мать, есть хоть немного совести, я прошу их прислушаться к ней и перестать очернять очень достойных и близких мне людей».