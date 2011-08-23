Герман: очень надеюсь, что президент подпишет указ

Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН выступает за расширение состава Гуманитарного совета при главе государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на пресс-конференции.

«Я очень надеюсь, что Президент подпишет указ о расширении Гуманитарного совета», - сказала А.ГЕРМАН.

При этом она отметила, что в расширенный состав Гуманитарного совета должны войти многие известные деятели культуры.

В то же время А.ГЕРМАН высказалась за необходимость формирования в Украине новой гуманитарной политики, которая, по ее словам, смогла бы «отрубить хвосты советской системы».

В частности, по мнению советника Президента, «рудиментами» советской системы в гуманитарной политике являются звание заслуженных артистов и журналистов, творческие союзы, например, Союз писателей и пр. В частности, А.ГЕРМАН считает необходимым формирование независимых творческих союзов, предоставление университетам автономии и расширение студенческого самоуправления.

Вместе с тем А.ГЕРМАН отметила, что новую концепцию гуманитарной политики Украины должна утверждать Верховная Рада Украины.

Справка УНИАН. В.ЯНУКОВИЧ в апреле 2010 года создал и возглавил Общественный гуманитарный совет как консультативно-совещательный орган при Президенте.

Секретарем Общественного гуманитарного совета В.ЯНУКОВИЧ назначил заместителя главы Администрации Президента Анну ГЕРМАН.

В состав совета, согласно указу, вошли 28 человек: художники, научные работники, общественные деятели.