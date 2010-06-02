Регионал разглядел у бютовцев патологию - «плюрализм в одной голове»

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что члены фракции БЮТ покинули сессионный зал парламента и отказались рассматривать законопроекты, которые сами ранее внесли на рассмотрение Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Трудно объяснить данную позицию. Это можно назвать плюрализмом мнений в одной голове. А плюрализм мнений в одной голове – это можно сравнить с патологией», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что в среду оппозиция имеет право формировать повестку дня заседания ВР.

При этом, добавил А.ЕФРЕМОВ, повестка дня сегодняшнего пленарного заседания была утверждена ранее, и в нее вошли законопроекты, внесенные оппозицией.

«Но оппозиция сама же за них не хочет голосовать. Тогда скажите, чего хотите на самом деле», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июня, председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что БЮТ настаивает на рассмотрении 2 июня пакета законопроектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.

Сегодня ВР дважды голосовала за включение в повестку дня этих законопроектов, но оба голосования не были результативными. В знак протеста против этого фракция БЮТ покинула сессионный зал.

Законопроектами, которые предлагала включить в повестку дня оппозиция, предусматривалось сокращение перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, и сокращение количества контролирующих органов, введение налоговых каникул для малого бизнеса, а также уменьшение расходов на содержание Президента Украины, ВР, Кабмина, аппаратов центральных и местных органов исполнительной власти.

Заместитель лидера фракции БЮТ, глава оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявил, что если коалиция и в дальнейшем по середам будет отказываться рассматривать законопроекты, поданные оппозицией, то фракция БЮТ не будет принимать участие в таких пленарных заседаниях Верховной Рады.

С.СОБОЛЕВ напомнил, что право оппозиции формировать повестку дня по середам прописано в Регламенте ВР.